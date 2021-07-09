В Александрии пройдет «День открытых дорог», посвященный 85-летию ГАИ

10 июля в Александрии пройдет республиканский тематический праздник «День открытых дорог», посвященный 85-летию со дня образования Госавтоинспекции.

Большой праздник ГАИ впервые включен в программу республиканского праздника «Купалье» «Александрия собирает друзей» в Шкловском районе и, действительно, станет интересным и запоминающимся для его гостей.

Праздник состоится с 16:00 до 18:00 на площадке возле учебно-спортивного центра «Александрия».

Здесь помимо тематических площадок будет работать выставка ретроавтомобилей и современного автотранспорта Госавтоинспекции. Для детей пройдут различные викторины и конкурсы, в том числе конкурс рисунков на асфальте «ГАИ-85». Гостей на празднике ждет немало сюрпризов, одним из которых станет возможность разрисовать разными красками настоящий белый автомобиль. Запланирована большая концертная программа. Ярким моментом праздника станет флешмоб инспекторов ДПС: с помощью хореографии и движения жезлов они визуализируют символичные для юбилея Госавтоинспекции цифры и буквы.

Возможность виртуально присутствовать на площадке ГАИ будет у жителей всех областных центров благодаря прямой онлайн-трансляции на городских светодиодных экранах.