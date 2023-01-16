В Академии МВД рассказали, как в этом году пройдет объединенный конкурс межвузовской приемной комиссии

Начальник учебно-методического управления Академии МВД Елена Котенко рассказала БЕЛТА, как в этом году пройдет объединенный конкурс межвузовской приемной комиссии.

"В учреждении высшего образования в этом году будет проводиться объединенный конкурс межвузовской приемной комиссии. Для ведомственного образования нет разницы, где будет получать знания и диплом будущий милиционер, потому что требования к профессиональным, специализированным компетенциям нам установил министр. Мы должны выпустить выпускника, который обладает этими компетенциями. Вся учебная программная документация, вся учебная литература, научно-методическое обеспечение у нас разрабатывается совместно. И более того, очень вовлечены в эту работу заказчики кадров. Наш абитуриент выбирает не только учреждение образования или факультет, он выбирает будущую профессию. Причем это не просто милиционер, молодой человек выбирает направление оперативно-служебной деятельности. Есть ребята, которые понимают, что хотят служить в уголовном розыске, хотят быть операми. И вот такой молодой человек поступает в одно из учреждений образования и по баллам не проходит. А у него в качестве следующего приоритета в заявлении указано другое учреждение образования, и если у него не получилось поступить в одно учреждение образования, он поступает в другое для того, чтобы стать оперативным сотрудником. Это самое главное, что дает нам объединенный конкурс", - рассказала Елена Котенко.

В связи с этим, по ее словам, профориентация будущих сотрудников правоохранительных органов должна быть более "заточенной". "Результаты последних лет свидетельствуют, что проходные баллы повышаются. У нас набор превышает все юрфаки вместе взятые. Мы, понимая, что количество наших абитуриентов не уменьшается, проходные баллы растут, престиж службы растет, очень хотим, чтобы к нам пришли самые подготовленные и мотивированные ребята", - подчеркнула представитель Академии МВД.

Поддерживать профессиональные традиции помогают в том числе военно-патриотические клубы, кадетские училища, специализированный лицей. "Когда дед, отец, мать служили и к нам приходит такой мотивированный ребенок, для нас это очень важно. Потому что он понимает особенности службы, ему не надо объяснять, что наш выпускник иногда поздно приходит домой или у него отсутствуют выходные. Он идет на это осознанно, стремится к этому. Мы видим по глазам наших абитуриентов, что каждый год их мотивация повышается. Военно-патриотические клубы - это не просто ребята переоделись в форму и с большими глазами пытаются понять, что же это за профессия такая - милиционер. Они осваивают образовательную программу, их обучают правилам поведения в интернете, информационной безопасности, им преподают, как нужно себя вести в экстремальных ситуациях, оказывать первую помощь, дают им правовые знания, они изучают историю, в том числе историю белорусской милиции. Более того, выпускники этих клубов придут к нам, уже будучи знакомыми с тем, чем живет учреждение высшего образования МВД. Потому что во всех наших мероприятиях они принимают участие", - заключила Елена Котенко.