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Общество

В администрации Первомайского района прошел единый день приема избирателей

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В администрации Первомайского района прошел единый день приема избирателей

Сегодня в Бобруйске прошел единый день приема избирателей. В администрации Первомайского района города на вопросы бобруйчан ответили депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Широкая, а также депутаты городского Совета депутатов Наталия Кизимова и Наталья Казакова. Обращения касались совершенно разных тем – от строительства детской площадки до регистрации волонтерской организации.

Мы с друзьями помогаем бездомным животным в нашем городе. Сейчас разрабатываем проект, чтобы стерилизовать уличных кошек и собак. Чтобы официально получать какую-то помощь от других организаций, нам нужно зарегистрироваться. Возник вопрос: «Как?», – рассказал ветврач Григорий Белягов.

Вера Владимировна не только пообещала помочь, но и предложила поучаствовать в обсуждении нового законопроекта о защите животных.

– Единый день приема избирателей проходит в Бобруйске впервые. Такую форму взаимодействия предложил председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Викторович Желудов, чтобы объединить депутатов всех уровней и полноценно ответить на вопросы избирателей, – поделилась Вера Широкая, депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь. – Я считаю, что такие дни приема должны стать частью работы депутатов всех уровней, чтобы помочь как можно большему количеству людей.

 

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