В администрации Первомайского района прошло торжественное вручение трем бобруйчанкам почетной награды – ордена Матери

В нашей стране сложилась добрая традиция вручения орденов многодетным матерям – наград, символизирующих высокое государственное и общественное признание материнства. Это знак глубокого уважения и почитания важной роли женщины в обществе. Вот и сегодня в администрации Первомайского района три бобруйчанки были удостоены столь высокой награды.

Вот имена этих женщин:

Лариса Верес – воспитывает пятерых детей. Старшие сын и дочь уже взрослые. Средние по возрасту дети: Илья и Дарья – учащиеся средней школы №34, а самый маленький Матвей посещает ясли-сад №82. Работает термоотделочником швейных изделий 3-го цеха ОАО «Славянка».

Ирина Соколова – воспитывает семерых детей. Старшие дети – взрослые. Младшие: Анна, Елизавета, Алена, Полина и Максим – учащиеся средней школы №31, а самый маленький Артем находится дома с мамой. До отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет работала уборщиком служебных помещений ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №49 Бобруйска».

Надежда Билера – родила и воспитала пятерых детей. Работает уборщиком производственных помещений аптеки №75/1 второй категории Могилевского торгово-производственного республиканского предприятия «Фармация».

– Хочется выразить вам слова искренней благодарности за то, что вы подарили новую жизнь. Пока наши мамы живы, мы все остаемся детьми, чувствуем защиту. Мама – самый близкий, милый сердцу, дорогой человек. От всей души хочу пожелать крепкого здоровья, удачи, благополучия, вам и вашим семьям. чтобы ваши мечты всегда сбывались, – отметил Виталий Власевич, глава администрации Первомайского района.