В администрации Первомайского района обсудили тему профилактики преступности и правонарушений в подростковой среде

27 января в администрации Первомайского района прошло заседание по вопросу: «О состоянии преступности и правонарушений в подростковой среде за 2021 год и совершенствовании работы по профилактике противоправных деяний среди несовершеннолетних в Первомайском районе Бобруйска».

В мероприятии приняли участие: Андрей Заблоцкий – начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома, Денис Хмельков – помощник прокурора Могилевской области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи, Виктория Омелюсик – заместитель председателя Бобруйского горисполкома, Алла Шестопалова – заместитель прокурора Бобруйска, Ольга Белогурова – старший помощник прокурора Бобруйска, младший советник юстиции, Елена Лисица – начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома, Юлия Станько – заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Администрации первомайского района.

Было озвучено, что за 12 месяцев прошлого года на территории Первомайского района окончено 13 уголовных дел. В структуре преступности по оконченным уголовным делам зафиксированы 4 кражи, 4 хулиганства, один случай правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 3 хищения путем использования компьютерной техники, угон автотранспортного средства. Снижение подростковой преступности по сравнению с 2020 годом составило 7,1%. На заседании подчеркивалась необходимость проведения более тщательной профилактической и разъяснительной работы. Такая мера позволит уберечь подростков от совершения правонарушений и преступлений. При этом работа должна проводиться не только с детьми, но и родителями.