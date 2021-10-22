В администрации Ленинского района прошло торжественное вручение Ордена матери

Государственной награды удостоены три бобруйчанки, которые воспитывают пятеро детей: Татьяна Гонца, Валентина Захарчук и Марина Шацких. Орден матери женщины получили из рук первого заместителя главы администрации Ленинского района Вячеслава Коротченя и Ирины Рынейской, депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

– Октябрь красивый теплый месяц. У него яркие золотые оттенки. И хочется, чтобы у каждого ребенка была такая же теплая нежная мама с золотым сердцем. Поэтому для администрации Ленинского района большая честь и радость поздравить сегодня в этот октябрьский день наших женщин, которые удостоились высокой награды. Хочется, чтобы каждый день проходил под знаком мамы, чтобы все наши семьи были здоровыми, а дети – любимыми и желанными, и чтобы орденоносных мам было как можно больше, – отметила Инна Новикова, заместитель главы администрации Ленинского района.

Торжественное вручение государственной награды состоялось при участии Ленинской районной организации Белорусского общества Красного Креста.