В администрации Ленинского района прошла диалоговая площадка с молодежью города

Тема диалога: Конституция Республики Беларусь и ее новый проект. В мероприятии приняли участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская, глава администрации Александр Лисовский, специалисты централизованной библиотечной системы, краеведческого музея и учащиеся колледжей.