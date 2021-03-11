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Общество

В администрации Ленинского района прошла диалоговая площадка с молодежью города

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В администрации Ленинского района прошла диалоговая площадка с молодежью города

Тема диалога: Конституция Республики Беларусь и ее новый проект. В мероприятии приняли участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская, глава администрации Александр Лисовский, специалисты централизованной библиотечной системы, краеведческого музея и учащиеся колледжей.

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