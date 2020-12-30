В администрации Ленинского района подвели итоги смотра-конкурса по благоустройству и наведению порядка

Сегодня в администрации Ленинского района торжественно наградили победителей районного смотра-конкурса по благоустройству и наведению порядка. В течение всего года граждане, учреждения и организации, старательно пытались сделать прилегающие территории лучше, краше и комфортнее. И у них это получилось. Победители награждены дипломами администрации, денежными премиями и сладкими подарками от «Красного пищевика». Знакомьтесь с победителями.

В номинации «За активное участие в районных мероприятиях по благоустройству, наведению порядка и оказание помощи администрации Ленинского района в наведении порядка на территории района»:

1 место – филиал Бобруйские электрические сети РУП «Могилевэнерго»;

2 место – ОАО «ФанДОК»;

3 место – ОАО «Славянка».

В номинации «Лучшая дворовая территория жилого дома»:

1 место – ул. Крылова, д.7, председатель правления ПЖСК, Грицук Софья Анатольевна;

2 место – ул. Пушкина, д.216, старший по дому, Помелова Валентина Васильевна;

3 место – ул. Социалистическая, 197, председатель правления ТС, Кирова Елена Сергеевна;