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Армия

В 83 отдельном инженерно-аэродромном полку завершилась доподготовка водителей из числа нового пополнения

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В 83 отдельном инженерно-аэродромном полку завершилась доподготовка водителей из числа нового пополнения
В 83 отдельном инженерно-аэродромном ордена Красной Звезды полку завершилась доподготовка водителей из числа нового пополнения.
Ее заключительным этапом стал 50-километровый марш. Проверку дорогой прошли 19 военных водителей.
После прохождения марша военнослужащим был выдан соответствующий допуск на управление транспортным средством определенной категории и присвоена классная квалификация «водитель 3-го класса».
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