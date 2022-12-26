В 83 отдельном инженерно-аэродромном полку завершилась доподготовка водителей из числа нового пополнения

В 83 отдельном инженерно-аэродромном ордена Красной Звезды полку завершилась доподготовка водителей из числа нового пополнения.

Ее заключительным этапом стал 50-километровый марш. Проверку дорогой прошли 19 военных водителей.

После прохождения марша военнослужащим был выдан соответствующий допуск на управление транспортным средством определенной категории и присвоена классная квалификация «водитель 3-го класса».