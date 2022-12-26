В 83 отдельном инженерно-аэродромном полку завершилась доподготовка водителей из числа нового пополнения
11 0
В 83 отдельном инженерно-аэродромном ордена Красной Звезды полку завершилась доподготовка водителей из числа нового пополнения.
Ее заключительным этапом стал 50-километровый марш. Проверку дорогой прошли 19 военных водителей.
После прохождения марша военнослужащим был выдан соответствующий допуск на управление транспортным средством определенной категории и присвоена классная квалификация «водитель 3-го класса».
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Почему в Беларуси в этом году чаще вызывают в военкоматы, объяснил военком
-
В 83 отдельном инженерно-аэродромном полку завершилась доподготовка водителей из числа нового пополнения
-
Военно-патриотический клуб «Зубр» отпраздновал первый год со дня основания (обновлено)
-
ОДКБ планирует провести ряд учений на западных границах в 2023 году
-
В Беларуси более 85% военнообязанных уже прошли второй этап сверки учетных данных
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости