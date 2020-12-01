В 83-м отдельном инженерно-аэродромном ордена Красной Звезды полку дали старт новому учебному году

Новый учебный год начинается сегодня в Вооруженных Силах Беларуси. 83-й отдельный инженерно-аэродромной ордена Красной Звезды полк, дислоцирующийся в нашем городе, – не исключение. 1 декабря на плацу части прошел традиционный митинг.

– Уважаемые боевые друзья! – обратился к личному составу во время торжественного построения заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по тылу полковник Юрий Пейганович. – На протяжении всего прошлого учебного года полк, в котором вы служите, выглядел очень достойно. Вы были настоящим флагманом среди других воинских частей ВВС и войск ПВО. Каждый из вас отчетливо понимал, что дал клятву на верность Родине и народу, и свято следовал этой Присяге. Сегодня я вам желаю новых свершений, очередных воинских званий, повышений по службе. Я хочу пожелать, чтобы вы с такими же качеством и самоотверженностью выполняли все поставленные перед вами задачи и в наступившем учебном году. А их будет очень много. Год будет интересным, с большим количеством мероприятий в боевой и оперативной подготовке.

С напутственными словами к солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам обратился ветеран полка и Вооруженных Сил полковник запаса Сергей Ковалевич.

– Начало очередного учебного года – для нас всегда событие значимое и знаковое, – отметил после награждения десятков военнослужащих заслуженными наградами командир полка полковник Александр Талерчик, – поэтому и проходит оно в торжественной обстановке. После недавнего призыва в нашем полку проходят начальную военную подготовку 36 новобранцев. Уверен, что в ближайшее время они достойно вольются в наш воинский коллектив.

Александр Анташкевич. Фото автора.