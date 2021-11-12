В 83-м инженерно-аэродромном полку состоялись торжественные проводы и чествование по итогам строительного сезона 2021
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Фотографии: Виктор Чабан
В пятницу, 12 ноября, в 83-м отдельном инженерно-аэродромном ордена Красной Звезды полку прошли торжественные проводы для военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной военной службы. В этот день также чествовали солдат, добившихся лучших результатов в боевой подготовке и производственной деятельности по итогам строительного сезона 2021 года.
/Будет дополнено/.
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