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В 83-м инженерно-аэродромном полку состоялись торжественные проводы и чествование по итогам строительного сезона 2021

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В 83-м инженерно-аэродромном полку состоялись торжественные проводы и чествование по итогам строительного сезона 2021

В пятницу, 12 ноября, в 83-м отдельном инженерно-аэродромном ордена Красной Звезды полку прошли торжественные проводы для военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной военной службы. В этот день также чествовали солдат, добившихся лучших результатов в боевой подготовке и производственной деятельности по итогам строительного сезона 2021 года.

/Будет дополнено/.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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