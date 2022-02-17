В 55 странах мира покупают белорусские молочные продукты

Беларусь в 2021 году поставила молочные продукты в 55 стран мира. Об этом сообщил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на международном отраслевом форуме "Беларусь аграрная. Молочная ферма".

"Мы располагаем достаточными ресурсами для обеспечения потребности внутреннего рынка, а также осуществления экспортных поставок продукции. Это подтверждают итоги экспорта за последние 5 лет. По сравнению с 2016 годом в 2021 году объем экспорта молочной продукции в стоимостном выражении вырос на 47% (на $860 млн). За прошлый год экспорт молока и молокопродуктов сложился в объеме $2,7 млрд, или 111,6% к уровню 2020 года", - сказал Игорь Брыло.

Самый емкий экспортный продукт - сыр, он занимает 44,3% от общего экспорта молочной продукции. Вторую и третью позицию занимают масло и цельномолочная продукция, далее идут сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко и прочая молочная продукция. "Беларусь экспортировала молочные продукты в 2021 году в 55 стран мира, при этом перечень освоенных стран пополнился новыми рынками, такими как Кувейт (сухое обезжиренное молоко), Замбия (сухое обезжиренное и цельное молоко), Антигуа (сыры). Наиболее объемные поставки молочных продуктов пришлись на Российскую Федерацию, Казахстан и Китай", - отметил министр.

По данным Европейской комиссии, Беларусь сохраняет позиции ведущего экспортера молочной продукции и занимает 3-е место по экспорту масла, сухой молочной сыворотки, 4-е - по экспорту сыра и 5-е - по экспорту сухого обезжиренного молока.

"К 2025 году прогнозируется темп роста производства молока и молочных продуктов на уровне 124,4% к 2019 году, в том числе сыров - 122,1%, масла - 110,5%, цельномолочной продукции - 122,2% и молочных консервов - 158,9%", - добавил Игорь Брыло.

По его словам, планируемый рост производства молока и молочных продуктов позволит обеспечить дальнейшее поддержание продовольственной безопасности страны и наращивание экспорта.

Международный отраслевой форум "Беларусь аграрная. Молочная ферма" проходит сегодня в Минске. Мероприятие посвящено технологии производства молока. На форум приглашены специалисты зоотехнии, кормопроизводства, ветеринарии, племенного дела, представители комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию, молочных заводов, СПК.

Также состоится чествование лучших хозяйств и присуждение победителям премии "Молочная ферма класса экстра".