В 5-ом отдельном специальном милицейском батальоне прошел День открытых дверей
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Во вторник, 5 октября, в 5-ом отдельном специальном милицейском батальоне прошел День открытых дверей. Об этом корреспонденту «БЖ» рассказал заместитель командира войсковой части №5527 по идеологической работе майор Дмитрий Ерёменко.
Будущим защитникам Родины показали быт военнослужащих, рассказали о порядке прохождения срочной военной службы, отдельное внимание заострили на выполнении служебно-боевых задач подразделениями войсковой части, показали вооружение и технику, а кинологи рассказали, для чего собаки предназначены во внутренних войсках и как их дрессируют. В завершении мероприятия, каждый желающий смог угоститься самой настоящей солдатской кашей на полевой кухне.
Майор Дмитрий Ерёменко рассказал с какой целью во внутренних войсках Республики Беларусь проходит День открытых дверей, и кто был приглашен сегодня:
— Традиционно День открытых дверей проходит с целью гражданско-патриотического воспитания молодежи. Я думаю, что многие присутствующие сегодня здесь желают служить. Мы показываем молодежи то, чем мы занимаемся, рассказываем, как устроены внутренние войска, как выполняется обязанность и священный конституционный долг каждого гражданина-мужчины Республики Беларусь. Сегодня к нам пришли учащиеся 11-х классов учреждений образования Первомайского района города. Завтра мы будем встречать школьников Ленинского района. Мы показываем жизнь обычных солдат, которые, будучи призывниками, после окончания учебы, приходят служить к нам.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.