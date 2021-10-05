Во вторник, 5 октября, в 5-ом отдельном специальном милицейском батальоне прошел День открытых дверей. Об этом корреспонденту «БЖ» рассказал заместитель командира войсковой части №5527 по идеологической работе майор Дмитрий Ерёменко.

Будущим защитникам Родины показали быт военнослужащих, рассказали о порядке прохождения срочной военной службы, отдельное внимание заострили на выполнении служебно-боевых задач подразделениями войсковой части, показали вооружение и технику, а кинологи рассказали, для чего собаки предназначены во внутренних войсках и как их дрессируют. В завершении мероприятия, каждый желающий смог угоститься самой настоящей солдатской кашей на полевой кухне.

Майор Дмитрий Ерёменко рассказал с какой целью во внутренних войсках Республики Беларусь проходит День открытых дверей, и кто был приглашен сегодня: