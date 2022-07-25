В 4 школах Бобруйска к новому учебному году пройдет капитальный ремонт

На текущий и капитальный ремонт учреждений общего среднего образования в Могилевской области будет затрачено около 11 миллионов рублей. Это бюджетные средства, а также доходы, полученные от внебюджетной деятельности, спонсорская помощь. 17 школ региона ждет капитальная реновация.

По словам управляющего Могилевским областным центром по обеспечению деятельности учреждений образования Анны Симановской, комиссии по определению состояния дел и необходимых мероприятий по подготовке учреждений образования к новому учебному году обследовали учреждения образования и наметили план мероприятий. Будет продолжена работа и по устранению нарушений, выявленных КГК во время мониторинга. Бюджетные средства, а также доходы, полученные от внебюджетной деятельности, пойдут на выполнение комплекса мер по устранению этих недочетов.

– К новому учебному году в 17 учреждениях образования области пройдет капитальный ремонт, – отметила Анна Владимировна. – Среди них средние школы № 1, 4, 6, 20 Бобруйска, СШ № 5 и 13 Могилева. В ряде учреждений образования реновация продлится и в осенний период. На данный момент во многих школах идет текущий ремонт кровель, фасадов, пищеблоков, благоустройство прилегающей территории. Для школьных столовых будет приобретено около 100 единиц технологического оборудования, 54 холодильника. Уже закуплено 50 и 44 единицы соответственно. На контроле – приведение в порядок школьных стадионов и спортивных площадок. Также в 2022 году будет закуплено 33 автобуса «МАЗ» для подвоза учеников сельских школ.

Напомним, до 1 июня специальные комиссии обследовали все учебные заведения области. На основании актов текущего состояния были разработаны планы ремонтов учреждений образования. Дедлайн – до 20 августа. Именно до этой даты общеобразовательные школы должны получить сертификаты готовности и ждать учеников на занятия.