В 2023 году будут завершены новые объекты по сортировке и использованию ТКО в Барановичах, Орше и Бобруйске

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель рассказал корреспонденту БЕЛТА, какие комплексы по сортировке и использованию ТКО будут построены в Беларуси в этом году.

По итогам 2021 года уровень использования коммунальных отходов составил 31,1%. Ожидается, что по итогам 2022 года уровень использования ТКО будет 32%. В стране собирается почти 800 тыс. т вторичных материальных ресурсов. "Продолжается работа и по развитию раздельного сбора ТКО - 96% населения сегодня имеет возможность сортировать отходы, потому что для этого создана необходимая инфраструктура. В стране установлено более 330 тыс. контейнеров для раздельного сбора. Также организовываются специальные маршруты мусоровозов и в частном секторе для сбора ВМР. Строятся новые объекты по сортировке и использованию ТКО. В 2023 году будут завершены объекты в Барановичах, Орше и Бобруйске. В планах - проектирование и строительство крупного комплекса по сортировке и использованию ТКО в Минске", - отметил министр.

Глава ведомства добавил, что мощности по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов могли бы развиваться более быстрыми темпами, но здесь возникает вопрос финансирования. "Бюджетные средства на строительство таких объектов не выделяются, фактически они строятся за счет средств, поступающих государственному учреждению "Оператор вторичных материальных ресурсов". Этих средств, к сожалению, недостаточно, поэтому ведем активную работу по поиску финансирования. В этом вопросе определенные надежды мы возлагаем на Банк развития", - сказал Андрей Хмель.