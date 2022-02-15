В 2022 году планируется набор курсантов женского пола

С целью подготовки офицерских кадров, в 2022 году планируется набор курсантов из числа лиц женского пола по следующим специальностям:
На факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь»:
«Эксплуатация и ремонт артиллерийского вооружения».
На военный факультет учреждения образования «Белорусский государственный университет»:
«Правоведение»;
«Юрисконсультская работа в военной сфере»;
«Геоинформационные системы».
Прием заявлений от лиц женского пола, изъявивших желание поступать в военные учебные заведения по установленным специальностям осуществляется в военном комиссариате города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов по адресу г. Бобруйск, ул. Московская, 50.
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