В 2020 году страны приняли рекордно низкое число беженцев

В 2020 году будет побит рекорд в сфере переселения беженцев: с января по сентябрь новый дом по официальным программам обрели лишь 15 425 мигрантов. Для сравнения: в прошлом году за такой же период удалось переселить 50 086 беженцев, сообщает Центр новостей ООН.

За низкими показателями стоят пандемия, карантин и другие ограничительные меры.

"Нынешний уровень переселений - самый низкий за последние два десятилетия, - заявила помощница Верховного комиссара ООН по делам беженцев Джиллиан Триггс. - Это удар по защите беженцев, по нашей способности спасать жизни и оберегать самых беззащитных людей".

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призывают страны переселить в оставшиеся недели как можно больше мигрантов и не сокращать квоты на переселенцев в 2021 году. Также в управлении отмечают, что некоторые страны ввели более гибкие правила для переселения беженцев и продолжали их принимать, несмотря на карантин, при этом соблюдая необходимые меры предосторожности. Представители УВКБ призывают другие государства последовать их примеру.

По данным УВКБ, 280 беженцев, которые находились во время карантина на территории Ливии, а затем были эвакуированы в транзитные центры в Нигере и Руанде, сейчас уже ожидают отправки в страны назначения. 1 087 беженцев смогли покинуть Ливан в августе и сентябре, их приняли в девяти западных странах. В этом году благодаря официальным программам переселения также удалось найти новый дом для беженцев из Сирии, Демократической Республики Конго, Ирака, Мьянмы и Афганистана.

Всего в 2020 году сотрудники УВКБ обработали и представили на рассмотрение стран 31 тыс. заявок на переселение.