В год исторической памяти, в преддверии Дня народного единства, в 147 зенитном ракетном полку стартовала выставка фотографий и литературы, посвященная 17 сентября. В ходе выставки военнослужащие смогут узнать новые исторические факты, совершенствовать полученные ранее знания, посвященные указанному периоду.