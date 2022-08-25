В 147 зенитном ракетном полку стартовала выставка фотографий и литературы
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В год исторической памяти, в преддверии Дня народного единства, в 147 зенитном ракетном полку стартовала выставка фотографий и литературы, посвященная 17 сентября. В ходе выставки военнослужащие смогут узнать новые исторические факты, совершенствовать полученные ранее знания, посвященные указанному периоду.
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