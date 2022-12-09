В 147-м зенитном ракетном полку завершились тактико-строевые занятия по боевой готовности
17 0
С 6 по 9 декабря в 147-м зенитном ракетном полку были проведены тактико-строевые занятия по боевой готовности. Об этом сообщил корреспонденту Bobrlife капитан Андрей Шабанов.
Они были проведены под руководством командира воинской части подполковника Игоря Круглика.
На занятиях присутствовал начальник войск противовоздушной обороны Западного оперативного командования полковник Андрей Ткачев, который отметил высокий уровень слаженности полка.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
В 147-м зенитном ракетном полку завершились тактико-строевые занятия по боевой готовности
-
На комплексном занятии военнослужащим в/ч 5527 рассказали о требованиях безопасности
-
В 1-м радиотехническом центре войсковой части 48694 начались плановые занятия по боевой готовности
-
Военнослужащие в Беларуси смогут бесплатно получить в собственность арендное жилье после 25 лет службы
-
Проверка учетных данных военнообязанных бобруйчан носит плановый характер