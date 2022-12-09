В 147-м зенитном ракетном полку завершились тактико-строевые занятия по боевой готовности

С 6 по 9 декабря в 147-м зенитном ракетном полку были проведены тактико-строевые занятия по боевой готовности. Об этом сообщил корреспонденту Bobrlife капитан Андрей Шабанов.

Они были проведены под руководством командира воинской части подполковника Игоря Круглика.

На занятиях присутствовал начальник войск противовоздушной обороны Западного оперативного командования полковник Андрей Ткачев, который отметил высокий уровень слаженности полка.