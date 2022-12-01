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В 147-м зенитном ракетном полку состоялся торжественный митинг, посвященный началу нового учебного года

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В 147-м зенитном ракетном полку состоялся торжественный митинг, посвященный началу нового учебного года

Сегодня, 1 декабря, в Вооруженных Силах Республики Беларусь начался новый учебный год. Традиционно в этот день в соединениях и воинских частях прошли торжественные построения и митинги, посвященные началу нового учебного года.

Не стал исключением и 147-й зенитный ракетный полк. Здесь прошел торжественный митинг, посвященный началу нового учебного года.

Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.

 /Будет дополнено и обновлено/.

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