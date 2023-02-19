В 147-м зенитном ракетном полку презентовали выставку «Наследники Великой Победы»

19 февраля в 147-м зенитном ракетном полку состоялась презентация выставки «Наследники Великой Победы», которая будет принимать участие в конкурсе детского рисунка «Армия моей страны» Министерства обороны, посвященного празднованию 105-летия Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это работы детей, посвященные Великой Отечественной войне.

Инициатором встречи стал Игорь Мотин, директор и художественный руководитель Бобруйской городской образцовой детско-юношеской студии изобразительного искусства «Радуга», член первичной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров» 147-го ЗРП, лауреат премии министра обороны в области культуры и искусства.

В войсковой части для юных талантливых ребят организовали увлекательную экскурсию с посещением музея боевой славы полка. Дети смогли ознакомиться с процессом подготовки солдат, увидели быт военнослужащих, примерили некоторые предметы военной амуниции. Подробности собравшимся рассказал капитан Андрей Шупило, заместитель начальника командного пункта по идеологической работе полка.

Мероприятие продолжил подполковник в отставке Сергей Богомолов, председатель первичной организации ОО «БСО» полка. Он познакомил с историей полка.

Затем Игорь Владимирович рассказал о том, что во время Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики были жестоки и беспощадны, лишали жизней и имущества людей в оккупированных областях, и о своей творческой деятельности.

14-летняя Ульяна Янченко, которая нарисовала картину «Сестра милосердия»:

– Я подумала о женщинах, которые воевали так же, как и мужчины. На картине девушка-санитарка. Она спасает солдата, которому пуля попала в голову. На заднем плане две санитарки, которые бегут к раненым солдатам. Картину я нарисовала гуашью. Всего в моей коллекции уже около 10 рисунков.

– У нас мероприятия военно-патриотической направленности проходят постоянно. Мы твердо убеждены, что любовь к Родине надо воспитывать в каждом гражданине, и это имеет первостепенное значение, – сказал заместитель командира 147-го зенитного ракетного полка Западного оперативного командования по идеологической работе подполковник Андрей Красногир.

Представленные работы еще посмотрят военнослужащие, учащиеся класса военно-патриотической направленности, воспитанники клуба «Юные защитники» средней школы №27.

Виктор Чабан. Как это было, смотрите ниже в полном фоторепортаже автора.