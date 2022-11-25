В 147-м зенитном ракетном полку подвели итоги учебного года

25 ноября прошло торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов 2021/2022 учебного года в 147-м зенитном ракетном полку. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказал капитан Андрей Шабанов.

На встрече были награждены лучшие военнослужащие, слова-поздравления защитникам Родины сказали и ветераны воинской части.

Музыкальный подарок для собравшихся исполнил вокальный коллектив «Перспектива». Мероприятие сопровождалось звучанием оркестра воинской части.