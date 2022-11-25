Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Армия

В 147-м зенитном ракетном полку подвели итоги учебного года

58 0

В 147-м зенитном ракетном полку подвели итоги учебного года

25 ноября прошло торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов 2021/2022 учебного года в 147-м зенитном ракетном полку. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказал капитан Андрей Шабанов.

На встрече были награждены лучшие военнослужащие, слова-поздравления защитникам Родины сказали и ветераны воинской части.

Музыкальный подарок для собравшихся исполнил вокальный коллектив «Перспектива». Мероприятие сопровождалось звучанием оркестра воинской части.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿