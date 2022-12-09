В 1-м радиотехническом центре войсковой части 48694 начались плановые занятия по боевой готовности

Об этом сообщил корреспонденту Bobrlife начальник центра подполковник Олег Бобков.

Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

Общая направленность занятий – проведение комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих подразделения.

Основные цели – поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне, повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки.