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В 1-м радиотехническом центре в/ч 48694 прошел день открытых дверей

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В 1-м радиотехническом центре в/ч 48694 прошел день открытых дверей

16 февраля 1-й радиотехнический центр войсковой части 48694 посетили около 40 мальчишек и девчонок – учащихся средней школы №20 и воспитанников детского дома Бобруйска.

Главными задачами подразделения в мирное время являются воздушная разведка и выдача радиолокационной информации. К примеру, это наблюдение за воздушным пространством посредством передовых радиолокационных систем.

Ребятам продемонстрировали специальную технику – подвижные радиовысотомеры, радиолокационные станции, комплекс средств автоматизации. Наличие таких технологий позволяет военным мониторить воздушное пространство и государственную границу.

Андрей Сокольников, заместитель начальника 1-го радиотехнического центра 1052 отдельного радиотехнического батальона 49-й радиотехнической бригады:

К нам в рамках взаимодействия прибыли военнослужащие 147-го зенитного ракетного полка, чтобы показать свою технику и поднять статус, авторитет Вооруженных Сил в глазах молодежи. Военно-патриотическое воспитание молодежи – залог безопасности нашего государства.

Военнослужащие рассказали о процессе обучения, о правилах, которые должен соблюдать каждый, о привилегиях и многих других аспектах жизни в армии.

В завершение для посетителей развернули полевую кухню: настоящую солдатскую кашу и ароматный горячий чай.

Виктор Чабан, фото автора.

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