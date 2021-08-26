Уже в сентябре будет известно имя “Мисс Беларусь”
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10 сентября пройдёт финал XII Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». Финальное шоу состоится в учреждении «Республиканский центр олимпийской подготовки по игровым видам спорта «Дворец спорта».
Могилевскую область представляют 4 девушки. Все они – могилевчанки: Яна Геращенко, Анастасия Мачульская, Владлена Зайцева и Амалия Старовойтова.
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