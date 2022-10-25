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Профилактика

Увеличить дистанцию и снизить скорость: ГАИ напомнила о правилах безопасности в туман

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Увеличить дистанцию и снизить скорость: ГАИ напомнила о правилах безопасности в туман

На столичных дорогах затруднена видимость из-за тумана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В Госавтоинспекции напомнили, что автомобилистам необходимо быть более осторожными и внимательными. Водителям с недостаточным опытом управления транспортными средствами лучше отказаться от поездок на личном транспорте. Что касается пешеходов, то им рекомендуется стать заметнее. Для этого следует надеть яркую одежду и обозначить себя фликером.

Если водители уже в пути, то для безопасного движения им необходимо держать увеличенную дистанцию, соблюдать пониженную скорость, следить за боковым интервалом и не забывать включить противотуманки. Спешить не стоит и пешим участникам дорожного движения. При переходе дороги следует быть вдвойне внимательным.В ведомстве добавили, что, согласно статистике, более трети самых серьезных автомобильных аварий происходит именно в условиях резкого ухудшения видимости. Тем, кто оказался в полосе тумана, необходимо включить ближний свет фар, снизить скорость и увеличить дистанцию до других транспортных средств, а также избегать резких маневров.

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