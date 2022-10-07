Увековечить и сохранить память о погибших защитниках Отечества

В Бобруйске на государственном учете состоит 31 воинское захоронение и захоронение жертв войны, в которых находится более 85 тысяч погибших в разные исторические периоды. В нашем городе 2 братские могилы периода гражданской войны и белопольской оккупации 1919-1920 годов, 14 воинских захоронений периода Великой Отечественной войны, 15 индивидуальных могил воинов, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане и Венгрии. Все воинские захоронения обозначены государственными знаками и на каждое составлен паспорт. Два воинских захоронения – Братская могила 1920 года на улице Крупской и могила генерал-майора Бориса Бахарова 1944 года на площади Победы – включены в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Об этом сообщила начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Вероника Вильчик на заседании Бобруйского горисполкома 7 октября.

Ежегодно на содержание воинских захоронений в надлежащем состоянии из городского бюджета выделяются денежные средства на ремонтно-восстановительные работы. За памятными знаками воинской славы и воинскими захоронениями закреплены шефские бобруйские организации, которые ухаживают и приводят их порядок.

– В автоматизированный банк данных «Книга Памяти» вносится информация о погибших при защите Отечества: в Бобруйске увековечены 8810 человек. В этом направлении продолжается поисковая работа. К примеру, по результатам архивно-исследовательских работ, проводившихся в 2020-2022 годах, установлены и внесены данные о 31 погибшем, ранее считавшимися пропавшими без вести, – рассказала Вероника Алексеевна. – И хотя поисковая работа осложняется отсутствием архивных документов, проведенными в послевоенные годы масштабными работами по укрупнению воинских захоронений, когда было утеряно большое количество персональных данных о погибших, но есть положительные примеры. Семье Лавровых из России помогли найти информацию о месте гибели и захоронении деда Афанасьева Григория Ивановича, чье имя увековечено в списке погибших в Братской могиле советских воинов. В этом году по результатам работы поискового отряда «Обелиск» подняты останки трех бобруйчан в Жлобинском и Минской районах. Сейчас проводятся работы по установлению родственников погибших.

Значительный вклад в увековечение и сохранение памяти о защитниках Отечества вносят выставки и проекты краеведческого музея, библиотек города, разработаны тематические туристические маршруты. Для патриотического воспитания подрастающего поколения во всех учреждениях образования созданы специальные экспозиции, посвященные жертвам геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны, фотовыставки военной тематики, а в нескольких школах приглашают в музеи партизанской, боевой и трудовой славы.

В Бобруйске имена Героев Советского Союза присвоены 33 улицам и переулкам, 53 студенческим отрядам, 35 пионерским дружинам и средней школе №35.

– Нам есть еще над чем работать, поскольку из более 85 тысяч захороненных на территории города известными значатся только 1308. И пока не будет установлен последний павший, пока с мест сражений не будет поднят последний воин, эта деятельность будет продолжаться, – заверила Вероника Вильчик.

Второй вопрос, который обсудили на заседании исполкома, касался подготовки города к новогодним и рождественским праздникам. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Яна Качан рассказала о концепции светового оформления и украшения бобруйских улиц и зданий, территорий организаций и мест проведения праздничных мероприятий, въездов в наш город. К Новому году Бобруйск украсят многочисленные сверкающие гирлянды и световые динамические композиции, декоративные елочки. Руководителям предприятий при оформлении новогодних витрин, фасадов, входных групп, территорий рекомендовали обратить внимание на соблюдение национальных приоритетов. Местами проведения основных праздничных мероприятий станут центральная площадь, территория возле Дворца искусств и физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Сикорского, где установят большие красивые ели. Бобруйчан ожидает обновленное оформление главной елки города. И, конечно, запланированы традиционное шествие Дедов Морозов и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление города.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича