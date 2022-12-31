Уважаемые жители Могилевской области!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим светлым праздником — Новым годом!

Перелистывая еще одну страницу календаря, мы вспоминаем уходящий год как время побед, ответственных решений и серьезных испытаний.

Итоги 2022 года показали, что благодаря труду всех жителей области наш регион достиг определенных успехов. Мы прошли этот год вместе, с достоинством, как и подобает людям, которые по-настоящему любят свою родную землю. Сообща мы можем многое, и в нашем единстве основа будущих достижений.

Дорогие земляки!

Новогодние праздники мы встречаем с желанием сделать счастливыми своих родных и близких, подарить им внимание, заботу и тепло своего сердца.

Пусть этот замечательный праздник наполнит теплом и гармонией каждый дом, а наступающий 2023 год станет для всех годом воплощения самых добрых, светлых и чистых желаний.

Крепкого здоровья, мира и спокойствия!

А.М. Исаченко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета.

И.А. Раинчик, председатель Могилевского областного Совета депутатов.