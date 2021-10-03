Уважаемые педагоги и ветераны системы образования города Бобруйска!

От имени городского исполнительного комитета поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! В нашей стране он всегда был особенным и отмечается с особыми уважением и почитанием. Быть учителем – огромная ответственность: от педагогических мудрости и мастерства зависит, с каким багажом знаний и навыков наши дети вступят во взрослую жизнь, какими будут их жизненные ориентиры и нравственные идеалы.

Учителям никогда не бывает легко: меняются технологии обучения, учебные программы, совершенствуются образовательные стандарты. И только педагогический талант не смогут заменить никакие самые современные инновации.

Бобруйск гордится своими учителями, которые всегда добивались высоких результатов, не раз доказывали мастерство и ответственный подход к делу, успешно шли и продолжают идти в ногу со временем. Благодаря вашему неустанному труду школьники Бобруйска завоевывают призовые места на олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких поколений юных бобруйчан, но и передали свои бесценные опыт и знания нынешним учителям – достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.

Низкий поклон вам, дорогие учителя, за нелегкий труд! Огромная вам благодарность за тепло, доброту и терпение, за ваши мудрость и знания, за преданность профессии и верность лучшим педагогическим традициям. Крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, благодарных и целеустремленных учеников, которые будут оправдывать ваши лучшие надежды!

Александр СТУДНЕВ, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета