Уважаемые аграрии Могилевщины!

Сердечно поздравляю вас с главным праздником хлебороба - фестивалем-ярмаркой тружеников села «Дажынкi-2022»!

Исконно белорусский праздник окончания страды несет в себе глубокий смысл. Мы уважаем свое прошлое и бережно храним все, что досталось нам от предков, заботимся о своей родной земле. Примером славных традиций в честь окончания полевых работ являются «Дажынкi». Это время, чтобы поблагодарить аграриев за важный труд. Особенно в нынешней ситуации на мировом рынке, когда продовольственная обеспеченность стала залогом национальной безопасности нашей страны.

С полей Могилевщины собрано более миллиона тонн зерна. Обеспечена поставка основных зерновых культур в счет республиканских государственных нужд, в полном объеме выполнен заказ по поставке пивоваренного ячменя и маслосемян рапса. Для животноводства заготовлено 360 тыс. тонн фуражного зерна.

Сегодня можно и нужно отметить слаженную работу на уборочном конвейере всех тружеников села Могилевской области - руководителей и специалистов, водителей и операторов зерносушильных комплексов и особенно экипажей комбайнеров.

Вы смогли вырастить хороший урожай и внести значительный вклад в республиканский каравай 2022 года. Достигнутое сегодня должно стать основой для решения новых еще более ответственных задач.

Примите искренние слова признательности за вашу преданность и любовь к родной земле, своему делу, за терпение, рачительность и умение работать в команде.

Выражаю слова благодарности не только тем, кто трудится в агропромышленном комплексе профессионально, но и трудовым коллективам, руководителям организаций и предприятий других отраслей народного хозяйства, которые всегда оказывают содействие в своевременном и качественном проведении уборочной кампании.

Желаю всем доброго здоровья, благополучия и достатка в каждом доме, новых трудовых побед на благо родного Приднепровского края и любимой Беларуси.

Председатель Могилевского областного исполнительного комитета А.М.ИСАЧЕНКО