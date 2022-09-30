Постановлением Министерства юстиции от 31 августа 2022 г. №119 утверждены правила работы государственных архивов, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Правилами установлены порядок работы госархивов, а также единые требования, предъявляемые к деятельности госархивов, хранящих архивные документы на бумажных носителях.

Согласно правилам документы, которые хранятся в госархивах (исключение - документы, переданные в эти архивы на основании договора хранения) являются историко-культурным достоянием белорусского народа и находятся только в собственности государства.

На госархив возложены полномочия по владению, пользованию и распоряжению хранящимися в нем документами государственной части Национального архивного фонда Беларуси (НАФ) и по постоянному накоплению, хранению данных документов в режиме охраны и использования, который обеспечивает целостность исторически сложившихся архивных комплексов и их доступность для пользователей.

Руководствуясь едиными научными и методическими принципами, госархив осуществляет прием документов на хранение, обеспечивает их сохранность, ведет учет, создает и совершенствует научно-справочный аппарат, а также обеспечивает условия для использования архивных документов юр- и физлицами. Кроме этого, госархив осуществляет информационное обслуживание госорганов и иных организаций, обеспечивает удовлетворение информационных потребностей и конституционных прав граждан, а также осуществляет использование архивных документов в интересах граждан, общества и государства.

Правилами, в частности, определены требования к организации работы госархива, комплектованию и экспертизе ценности документов, к организационно-методическому руководству и государственному контролю за работой архивов организаций и организацией документов в делопроизводстве. Также определены требования к классификации документов в НАФ и обеспечению сохранности архивных документов, их учету и использованию.

Правила распространяются также на госархивы, хранящие научно-техническую и аудиовизуальную документацию, в части организации планирования и отчетности, организации труда, научной и методической работы, публикационной деятельности, а также работы с управленческой документацией.

При этом документом уточняется, что особенности работы архивов с научно-технической, аудиовизуальной и электронной документацией в части накопления, хранения, учета и использования архивных документов регулируются правилами работы с научно-технической документацией в государственных архивах Республики Беларусь, утвержденными постановлением Министерства юстиции от 14 марта 2007 г. № 14; правилами работы государственных архивов Республики Беларусь с аудиовизуальными документами, утвержденными постановлением Министерства юстиции от 9 апреля 2007 г. № 27; правилами работы с документами в электронном виде в государственных архивных учреждениях Республики Беларусь, утвержденными постановлением Министерства юстиции от 6 февраля 2019 г. № 20.

Ряд правовых актов признается утратившими силу. В их числе постановление Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров от 25 ноября 2005 г. №7 "Об утверждении Правил работы государственных архивов Беларуси" и постановление Министерства юстиции от 24 мая 2012 г. № 133 "Об утверждении Инструкции о порядке пользования архивными документами в читальных залах государственных архивов Беларуси".

Постановление вступает в силу с 27 октября 2022 г.

БЕЛТА