Утверждены правила проведения аттестации учащихся колледжей

Постановлением Министерства образования от 23 августа 2022 г. №282 утверждены правила, которыми установлен порядок проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ среднего специального образования в учреждениях образования, их филиалах, иных обособленных подразделениях независимо от их подчиненности и формы собственности. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Основой для оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам, модулям учебного плана учреждения образования по специальности являются отметки в баллах по десятибалльной шкале, отметки "зачтено", "не зачтено", "не аттестован(а)", а также записи "освобожден(а)" и "не изучал(а)". Положительными считаются отметки от 3 до 10 баллов, "зачтено" и записи "освобожден(а)", "не изучал(а)". Неудовлетворительными - отметки 1, 2 балла, "не зачтено", "не аттестован(а)".

Также правилами предусмотрена текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, а также урегулированы вопросы проведения аттестации обучающихся при прохождении учебной и производственной практики.

Проведение текущей аттестации осуществляется в течение семестра. Она направлена на периодический контроль и оценку результатов учебной деятельности обучающихся по учебному предмету, модулю профессионального компонента учебного плана учреждения образования по специальности, изучаемым в семестре. Формы текущей аттестации: опрос, практическое занятие (практическая работа), лабораторное занятие (лабораторная работа), контрольная работа, курсовой проект (курсовая работа), творческая работа (в том числе прослушивания, просмотры) и иные формы.

Цель промежуточной аттестации - оценка результатов учебной деятельности обучающихся за семестр (учебный год) по учебному предмету, модулю профессионального компонента учебного плана учреждения образования по специальности, изучаемым в семестре (учебном году). Формы промежуточной аттестации: обязательная контрольная работа, дифференцированный зачет и экзамен.

Итоговая аттестация осуществляется экзаменационными комиссиями обучающихся по учебным предметам, модулям общеобразовательного компонента учебного плана учреждения образования по специальности, по которым проводятся итоговые испытания по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования. Итоговая аттестация по специальности проводится государственными квалификационными комиссиями. Проведение такой аттестации возможно в одной из следующих форм: государственный экзамен по специальности и защита дипломного проекта (дипломной работы).

Отметка за семестр по практике (исключение - учебная практика для получения квалификации рабочего (служащего) выставляется после освоения обучающимся содержания учебной программы учреждения образования по практике в полном объеме и сдачи соответствующей отчетности. Она определяется как среднее арифметическое всех отметок. Оцениванию подлежат все обучающиеся. По завершении учебной практики для получения квалификации рабочего (служащего) проводится квалификационный экзамен, который включает выполнение квалификационной пробной работы и сдачу экзамена по учебным предметам, модулям профессионального компонента учебного плана учреждения образования по специальности.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

БЕЛТА