Утверждены правила обеспечения доступной среды для инвалидов

Правила обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, транспортной и производственной инфраструктуры, транспортных средств и оказываемых услуг, оценки уровня их доступности утверждены постановлением Совета Министров №796 от 21 ноября 2022 года. Документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, предусмотрено, что обеспечивать доступность объектов для инвалидов должны их собственники. При этом важно взаимодействие собственников объектов с общественными объединениями инвалидов, а также местными органами власти.­

Госорганы и организации, оказывающие услуги населению, с учетом специфики сферы деятельности обеспечивают возможность получения услуги по месту проживания инвалида либо дистанционно. Важна и предварительная запись для получения услуги, в том числе через интернет.

Кроме того, вводится требование наличия доступных для инвалидов официальных сайтов в интернете, а также технических средств для связи со службами информации и экстренной помощи для инвалидов по слуху.

Правилами определены конкретные элементы доступной среды, которые должны быть в наличии на территории, где располагается объект, на входе, в вестибюле, в коридорах, лифтах, санитарно-гигиенических помещениях.

Предусмотрены требования по обустройству доступной среды в местах расположения банкоматов, информационно-справочных и банковских платежных терминалов самообслуживания, физкультурно-спортивных сооружениях, музеях, библиотеках, на остановочных пунктах, посадочных площадках транспорта, а также требования к элементам уличн­о-дорожной сети и транспортным средствам.