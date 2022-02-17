Утверждены планы проведения празднования 1030-летия православия на белорусских землях

16 февраля в Минском епархиальном управлении состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к празднованию 1030-летия Православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году.

В заседании, которое возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, приняли участие: епископ Светлогорский Амвросий, председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви; протоиерей Александр Романчук, председатель Синодальной исторической комиссии Белорусской Православной Церкви ― заместитель председателя Организационного комитета; клирик Бобруйской епархии иерей Василий Белоус; председатели синодальных отделов; руководители и представители духовных и светских высших учебных заведений; деятели церковной и светской науки.

В ходе заседания были рассмотрены и согласованы общецерковные и епархиальные планы проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 1030-летию Православия на белорусских землях.

В рамках празднования планируется проведение торжественных богослужений, крестных ходов, конференций, выставок, интерактивных экскурсий, творческих вечеров, слётов молодёжи и других мероприятий.

Church.by