Утвержден план по углублению взаимодействия ЕАЭС и СНГ

Евразийская экономическая комиссия и Исполнительный комитет СНГ утвердили план мероприятий на 2023-2025 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия. Документ подписали 3 февраля в Алматы председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"План предполагает реализацию совместных проектов и проведение мероприятий. Особое внимание в нем уделено вопросам устранения существующих барьеров во взаимной торговле, развитию сотрудничества по реализации масштабных совместных проектов и цифровизации экономики. Также планируются консультации для выработки подходов по сопряжению права ЕАЭС и нормативной базы СНГ, в том числе в части устранения противоречий между проектами нормативных правовых актов, разрабатываемых в ЕАЭС и СНГ", - отметили в ЕЭК.

Кроме того, документом предусмотрено содействие вовлечению в процессы функционирования ЕАЭС и СНГ молодежи, общественных объединений и бизнес-сообществ, что ориентировано на повышение транспарентности работы двух структур и большей информированности граждан о сути экономических интеграционных процессов.

Меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполнительным комитетом СНГ был подписан 27 ноября 2018 года. Он предусматривает сотрудничество в сферах таможенного регулирования, прослеживаемости и маркировки товаров средствами идентификации, государственных закупок, защиты прав потребителей, цифровой экономики, налоговой политики и администрирования, внешней торговли, конкурентной политики и антимонопольного регулирования, а также санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.