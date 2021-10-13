Утвержден график переноса рабочих дней в 2022 году
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Совет Министров утвердил график переноса рабочих дней в 2022 году. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 11 октября 2021 года №572, сообщили в пресс-службе правительства.
Согласно документу, рабочие дни в 2022 году переносятся с понедельника 7 марта на субботу 12 марта, с понедельника 2 мая на субботу 14 мая. Таким образом, весной дважды получится по 4 выходных дня подряд.
Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочих дней.
Длинные выходные в марте – четыре дня: Международный женский день (8 марта) – это вторник, плюс перенос; и в мае – Радуница в 2022-м выпадает на 3 мая, а значит, отдыхать можно будет 30 апреля, 1, 2 и 3 мая.
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