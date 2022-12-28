Утвержден бюджет области на 2023 год

Очередная сорок третья сессия Могилевского областного Совета депутатов состоялась сегодня при участии председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко, помощника Президента – инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка.

На повестке дня – порядка сорока вопросов, среди ключевых – «Об основных показателях прогноза социально-экономического развития Могилевской области на 2023 год», «Об областном бюджете на 2023 год», «Об утверждении Инвестиционной программы Могилевской области на 2023-2025 годы», «О плане работы Могилевского областного Совета депутатов на202 год», изменении ряда решений областного Совета депутатов и др.

В рамках сессии депутаты областного Совета приняли бюджет области, в следующем году он составит порядка Br2,5 млрд.

«В данном бюджете также утверждена цифра по инвестиционной программе, которая составит на 2023 год только по областному бюджету Br204 млн. В целом по бюджету области инвестпрограмма на следующий год планируется в сумме Br233 млн (в 2022 году – порядка Br206 млн), – пояснил во время общения с журналистами начальник главного финансового управления облисполкома Юрий Ильющиц. – Уже проработан вопрос по ее увеличению в том числе за счет эмиссионных доходных источников – выпуска ценных бумаг, что дополнительно увеличит сумму приблизительно на Br175 млн. Также в проработке находится вопрос по привлечению кредитных ресурсов Банка развития Республики Беларусь.

Кроме того, из новшеств по 2023 году, предусмотрен ряд направлений межбюджетных трансфертов. Это говорит о том, что в целом в следующем году направления по социальной сфере будут профинансированы с объемом порядка 117% выше, чем в текущем году».