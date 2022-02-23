Утром с песнями и танцами поздравили мужчин с Днем защитников Отечества на «Бобруйскагромаше»
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Фотографии: Виктор Чабан
/Будет дополнено и обновлено/.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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