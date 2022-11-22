Уточнены случаи, при которых могут вводиться изменения в организацию дорожного движения

Постановлением Министерства внутренних дел от 15 августа 2022 года №205 в новой редакции излагается инструкция о порядке изменения организации дорожного движения, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В частности, новой редакцией предусмотрена корректировка перечня случаев, при которых могут вводиться изменения в организацию дорожного движения. К ним отнесены: угрозы безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан; угрозы сохранности дорог, в том числе вследствие неблагоприятных погодных (метеорологических) условий, в целях обеспечения сохранности дорог в период весенней распутицы, а также при высоких положительных температурах воздуха; дорожно-транспортного происшествия и производства процессуальных действий; объявления в установленном порядке предупреждения о неблагоприятных погодных (метеорологических) условиях; стихийных бедствий, аварий и иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; ремонтных и иных работ; массовых мероприятий; сопровождения (эскортирования) транспортных средств, самоходных машин, участников проводимых на дороге массовых мероприятий; возникновения заторов и препятствий для дорожного движения; выявления причин и условий, способствующих нарушению правил дорожного движения и (или) совершению ДТП.

Правовой акт принят в соответствии с законом Республики Беларусь от 5 января 2008 года № 313-З "О дорожном движении".

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.