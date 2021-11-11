Устойчивый «минус» ночью, около 0°С – днем и без осадков ожидается в первой половине следующей недели в Могилевской области

Средняя декадная температура воздуха (11-20 ноября) в Могилевской области ожидается около климатической нормы (норма по Могилевской области 0_-1°С).

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, в первой половине следующей недели осадки маловероятны. Ночью – устойчивый «минус»

15 ноября (понедельник): преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед.

Ночью -2_-7°С.

Днем -3_+2°С.

16 ноября (вторник): без осадков.

Ночью -5_-10°С, местами до -12°С.

Днем -2_+3°С.

17 ноября (среда): без осадков.

Ночью -3_-8°С, местами до -10°С.

Днем -2_+3°С.

В пятницу, 12 ноября, атмосферное давление будет ночью слабо падать, днем - расти. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Вероятность осадков в Могилеве ночью 60-70 %, днем - 5-10%. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области -1_+4°С, в Могилеве около 0°С

Днем +4 +9°С и +5_+7°С.