МВД установило причастность бобруйских поджигателей киоска к повреждению железной дороги
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Ранее мы сообщали о задержании троих мужчин, подозреваемых в умышленном повреждении уличного павильона и порче автомобиля милиционера.
Оперативники бобруйской и осиповичской милиции выяснили, что подследственные причастны и к поджогу железнодорожных путей вечером 30 сентября вблизи деревни Станция Ясень.
Смотрите видео и комментарий официального представителя УВД Могилевщины Дмитрия Игнатовича:
Мужчины развели в колее костер из ветоши, чтобы остановить приближающийся локомотив. Они предполагали, что задержка движения создаст проблемы в работе ж/д транспорта и тем самым причинит материальный ущерб государству. Когда грузовой поезд остановился, фигуранты находились недалеко от места и наблюдали за происходящим.
В итоге локомотивная бригада самостоятельно ликвидировала возгорание, а остановка состава не отразилась на графике движения.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчин и возбудили уголовное дело за умышленное приведение в непригодность путей сообщения.