МВД установило причастность бобруйских поджигателей киоска к повреждению железной дороги

Ранее мы сообщали о задержании троих мужчин, подозреваемых в умышленном повреждении уличного павильона и порче автомобиля милиционера.

Оперативники бобруйской и осиповичской милиции выяснили, что подследственные причастны и к поджогу железнодорожных путей вечером 30 сентября вблизи деревни Станция Ясень.

Смотрите видео и комментарий официального представителя УВД Могилевщины Дмитрия Игнатовича:

Мужчины развели в колее костер из ветоши, чтобы остановить приближающийся локомотив. Они предполагали, что задержка движения создаст проблемы в работе ж/д транспорта и тем самым причинит материальный ущерб государству. Когда грузовой поезд остановился, фигуранты находились недалеко от места и наблюдали за происходящим.

В итоге локомотивная бригада самостоятельно ликвидировала возгорание, а остановка состава не отразилась на графике движения.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчин и возбудили уголовное дело за умышленное приведение в непригодность путей сообщения.

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