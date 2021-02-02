Установил АПИ в коридоре на общей площадке. Так бобруйчанин позаботился о своей семье и соседях

Пожар особенно опасен ночью. Когда человек спит – он не чувствует запах дыма и легко становится добычей огня. Установка в жилых комнатах автономных пожарных извещателей – как один из способов обезопасить свою жизнь и жизнь близких.

В 2020 году в области благодаря АПИ спасены 26 человек, в том числе 13 детей.

На бобруйщине уже в новом году есть положительные примеры сработки АПИ. Так, ночью 12 января в 2.31 сработавший автономный пожарный извещатель разбудил 82-летнего жителя деревни Осово Бобруйского района. Огонь уже вовсю хозяйничал в жилье. Пенсионер поспешил эвакуироваться и очень вовремя: за считанные минуты пламя уничтожило кровлю и перекрытие, а также имущество в доме. С диагнозом «отравление продуктами горения» пенсионер был госпитализирован.

Второй случай сработки АПИ произошел 22 января. Хозяин частного жилого дома по улице 8-я линия в Бобруйске решил протопить котел на твердом виде топлива. Проведя все нехитрые процедуры с растопкой, отправился завтракать на кухню. При этом мужчина нарушил сразу два пункта правил пожарной безопасности: оставил без присмотра топящийся котел и не закрыл дверцы топливника… Завтрак прервал звук автономного пожарного извещателя (АПИ). Самостоятельно справиться с огнем мужчина не смог, понадобилась помощь спасателей. В результате пожара повреждены 4 квадратных метра перекрытия помещения топочной. Никто не пострадал.

В этот же день, 22 января, имел факт сработки АПИ вовсе не в квартире – а в коридоре на общей площадке многоквартирного дома по улице Рокоссовского. В одной из квартир проживают жильцы, у которых постоянным гостем является алкоголь, а о том, что окурки должны находиться в пепельницах, а не на полу и не на кровати они вероятно не задумывались. Так днем у них начал тлеть матрас, задымление вышло на лестничную площадку, и тут же сработал чувствительный прибор. Загорание быстро устранили, никто из жильцов не пострадал… Почему автономный пожарный извещатель, да еще за собственные средства, гражданин установил в коридоре на общей площадке? Так мужчина позаботился и о своей семье, и о соседях, в том числе и о нерадивых.

Необходимость установки извещателей в каждом жилье бесспорна. Но жаль, что не изобретен еще прибор, способный избавить людей от пьянства и курения, от халатности и безответственности, от вечного упования на «авось» которые, как известно, до добра не доводят.

Советы от МЧС

Очень важно верно выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка – в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, где происходит движение воздушных потоков. Возможно размещение на стене на расстоянии 10-30 см ниже потолка и не ближе 50 см от углов.

Многих интересует, как прекратить звучание, если АПИ сработал не от пожара. Для этого необходимо проветрить помещение либо в течение нескольких секунд пропылесосить АПИ, не снимая с потолка.

В процессе эксплуатации АПИ необходимо осуществлять его техническое обслуживание, которое заключается в очистке оптической системы извещателя при помощи фена в холодном режиме на максимальной мощности. Не разбирая извещатель, струю воздуха необходимо направить на защитную сетку оптического элемента. Периодичность чистки не реже одного раза в год и при каждой ложной сработке. Также необходимо регулярно менять элемент питанию – «крону». О том, что пришло время это делать, извещатель сообщит постоянной подачей короткого звукового сигнала.

Берегите себя! В случае пожара звоните 101 или 112.