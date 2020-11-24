Устанавливаются очевидцы ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 17 ноября около 13 часов 45 минут на перекрестке улиц Бахарова и Советской, с участием пешехода и автобуса «МАЗ 103», маршрута «Бобруйск–Туголица». В результате ДТП пешеходу были причинены телесные повреждения.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефону: 8(0225) 71-55-55 или 8(0225) 59-01-99.