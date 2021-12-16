Услуги ТЦСОН Первомайского района дневного присмотра в отделениях дневного пребывания

УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска» предоставляется услуга дневного присмотра от 10 до 40 часов в неделю (понедельник – пятница, в пределах установленного рабочего времени с 8.00 до 17.00 часов). Услуга оказывается пожилым гражданам и малообеспеченным одиноким инвалидам 1 и 2 групп, имеющим ограничение жизнедеятельности по способности контролировать свое поведение, соответствующее функциональным классам 2-4.

Стоимость одного часа оказания услуг дневного присмотра:

гражданам – 0,71 рубля;

малообеспеченным одиноким гражданам – 0,43 рубля.

Для предоставления услуги необходимо обратиться:

инвалидам 1 и 2 групп, не достигшим общеустановленного пенсионного возраста, – в отделение дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания Центра (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19, каб. 1 или 2) либо по телефону 72-73-97;

инвалидам 1 и 2 групп старше 60 лет – в отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста Центра (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.16) либо по телефону 72-73-66.