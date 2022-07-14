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Технологии

Услуги и продукцию белорусских лесхозов теперь можно оплатить онлайн

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Услуги и продукцию белорусских лесхозов теперь можно оплатить онлайн

Рассчитаться за продукцию и услуги лесхозов в большинстве регионов теперь можно online. Об этом рассказали в пресс-службе Минлесхоза.

"В настоящее время 87 лесохозяйственных учреждений зарегистрированы в системе ЕРИП, остальные 12 лесхозов присоединятся к ней в ближайшие дни, - отметили в пресс-службе. - Использование системы позволяет оплатить транспортные услуги, отдых в охоткомплексах и охотничьи путевки, внести плату за лесопользование, лес на корню, пило- и лесопродукцию".

К системе виртуальных расчетов уже присоединились все лесхозы Витебской, Гомельской и Минской областей, а также 10 лесхозов Могилевской, 9 - Брестской, 8 - Гродненской.

"Виртуальные платежи избавляют граждан от необходимости несколько раз приезжать в лесничества и существенно ускоряют процесс оплаты услуг и продукции", - отметили в Минлесхозе.

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