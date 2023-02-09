Услугами белорусских здравниц в 2022 году воспользовались более 1,4 млн человек. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на совещании об итогах работы по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения за 2022 год и задачах на 2023-й в республиканском санатории "Вяжути.

По состоянию на 1 января сеть санаторно-курортных и оздоровительных организаций включает 295 объектов общей коечной мощностью в 61 тыс. мест. В том числе 102 санаторно-курортные организации на 28 тыс. мест и 193 оздоровительные организации на 33 тыс. мест. "При среднегодовой заполняемости около 80% материально-техническая база здравниц позволяет ежегодно оказывать услуги более чем 1,3 млн человек. На ее развитие направляются значительные объемы финансирования, благодаря чему конкурентоспособность белорусских лечебно-оздоровительных услуг сохраняется и укрепляется на внутреннем и внешнем туристских рынках. В 2021 году мы обеспечили восстановительный рост основных показателей деятельности оздоровительного комплекса страны, а в 2022 году вышли на доэпидемические показатели работы. Так, в 2022 году санаторно-курортное лечение и оздоровление прошли более 1,4 млн человек, что на 12% больше, чем в 2021 году (более 1,2 млн) и на 2,6% больше, чем в 2019 году (более 1,3 млн)", - рассказал Геннадий Болбатовский.

Инвестиционный потенциал в 2022 году наилучшим образом реализовали детский реабилитационно-оздоровительный центр "Жемчужина" (Br24,2 млн), санаторий Управления делами Президента Республики Беларусь "Юность" (Br6,4 млн) и санаторий Министерства труда и социальной защиты "Вяжути" (Br5,5 млн).

По материалам belta.by.