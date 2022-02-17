Усиление ветра до 20 м/с ожидается в ближайшие дни в Могилевской области

О неблагоприятном явлении в ближайшие дни предупреждает Могилевоблгидромет. Оранжевый уровень опасности объявлен на 17 февраля в связи с усилением ветра, порывы которого могут достигать 20 м/с. Погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого сместится с юга Швеции на страны Балтии. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

17 февраля (четверг): облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами, утром и днем временами осадки (дождь, мокрый снег). Вероятность осадков в Могилеве ночью 5-10%, днем - 70-80%. В ночные и утренние часы местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с, утром и днем порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по области -2_+3°С, в Могилеве -1_+1°С.

Днем +3_+8°С и +3_+5°С соответственно.

18 февраля (пятница): преобладание облачной погоды. Временами осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 5-10, местами порывы до 15-20 м/с.

Ночью -2_+3°С.

Днем +1_+6°С.

по материалам Mogilevnews