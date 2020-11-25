Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Антонина Богданова

25 ноября на 97 году жизни перестало биться сердце ветерана Великой Отечественной войны Антонины Богдановой.

Антонина Андреевна родилась в Смоленской области в многодетной семье. Когда началась война, она окончила 10 классов, ей было 17 лет. В первые же дни войны был уничтожен родительский дом, и Антонина попала в партизанский отряд. После освобождения Смоленской области от фашистов, партизанский отряд, где находилась Антонина Андреевна, вошел в состав регулярных войск Советской Армии, и она продолжила службу в качестве служащей в действующей армии в секретной части «Смерш».

Награждена Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. После войны 18 лет отработала на Бобруйском кожевенном комбинате. У нее двое сыновей, семь внуков и четыре правнука.

Ее жизненный путь останется примером для многих, а светлая память о ней всегда будет в сердцах тех, кто ее знал...

Бобруйский городской исполнительный комитет, Бобруйский городской Совет депутатов, общественность города глубоко скорбят в связи со смертью Антонины Андреевны Богдановой и выражают искренние соболезнования ее родным и близким.