Ушёл из жизни талантливый поэт и фотохудожник Виктор Бусель

23 ноября ушёл из жизни замечательный поэт и фотохудожник, член белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь» Виктор Бусель.

Бобруйское отделение БЛС «Полоцкая ветвь» потеряло прекрасного, доброго и светлого человека, полного идей и планов, которым не суждено осуществиться. Но живут его стихи, пронизанные любовью ко всему, с чем соприкасался Виктор Яковлевич. Живут фотографии, в которых силой его души и умением видеть жизнь солнечной, мир становится лучше.

Коллектив редакции газеты «Бабруйскае жыццё», где на литературной страничке «Вясна» размещал свои стихи Виктор Бусель, а также бобруйские поэты выражают искренние соболезнования родным и близким.

Остановилось сердце. Нет его.

Я не могу поверить и не верю!

Я голоса не слышу твоего,

И комнату шагами снова мерю.

Уходишь. Мне бы крикнуть: "Подожди!

Остановись, ещё совсем не вечер!"

Но плачут, воют горестно дожди,

И с ними вместе восковые свечи.

Однажды Победитель проиграл.

Оставил имя, стать и силу духа...

К любви приговоренный, ты писал,

Не вырвавшись из замкнутого круга.

Огнём слова и нашей жизни суть.

Оплакиваю, не могу забыться...

И вместо "был" прошу: «Ты будь, ты будь!

Такое не могло с тобой случиться.»

Живут стихи и фото, где рука

Печаль талантливо, как пыль стирает.

Уносят в вечность душу облака.

И плачет дождь, и боль не утихает.

Екатерина Соболева.