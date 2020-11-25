Ушёл из жизни талантливый поэт и фотохудожник Виктор Бусель

23 ноября ушёл из жизни замечательный поэт и фотохудожник, член белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь» Виктор Бусель.
Бобруйское отделение БЛС «Полоцкая ветвь» потеряло прекрасного, доброго и светлого человека, полного идей и планов, которым не суждено осуществиться. Но живут его стихи, пронизанные любовью ко всему, с чем соприкасался Виктор Яковлевич. Живут фотографии, в которых силой его души и умением видеть жизнь солнечной, мир становится лучше.
Коллектив редакции газеты «Бабруйскае жыццё», где на литературной страничке «Вясна» размещал свои стихи Виктор Бусель, а также бобруйские поэты выражают искренние соболезнования родным и близким.
Остановилось сердце. Нет его.
Я не могу поверить и не верю!
Я голоса не слышу твоего,
И комнату шагами снова мерю.
Уходишь. Мне бы крикнуть: "Подожди!
Остановись, ещё совсем не вечер!"
Но плачут, воют горестно дожди,
И с ними вместе восковые свечи.
Однажды Победитель проиграл.
Оставил имя, стать и силу духа...
К любви приговоренный, ты писал,
Не вырвавшись из замкнутого круга.
Огнём слова и нашей жизни суть.
Оплакиваю, не могу забыться...
И вместо "был" прошу: «Ты будь, ты будь!
Такое не могло с тобой случиться.»
Живут стихи и фото, где рука
Печаль талантливо, как пыль стирает.
Уносят в вечность душу облака.
И плачет дождь, и боль не утихает.
Екатерина Соболева.