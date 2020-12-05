Ушел из жизни ветеран директорского корпуса Бобруйска Виктор Мороз

На 72-м году жизни перестало биться сердце Виктора Аркадьевича Мороза.

Виктор Мороз родился в деревне Михейки Минской области. Высшее образование получил в Белорусском технологическом институте. После окончания учебы по распределению попал в Тбилиси, где молодой химик помогал ставить на крыло грузинские «МИГи».

После обязательной отработки в начале 1970-х Виктор Мороз возвращается поближе к своей малой родине и начинает работать на Бобруйском заводе резинотехнических изделий. В январе 1988 года Виктор Мороз по итогам выборов стал генеральным директором предприятия. За полтора десятка руководящих лет Виктора Мороза предприятие построило для резинщиков около тысячи квартир, образовав целый квартал на улице Октябрьской нашего города, возвело современный корпус поликлиники, ставшей достоянием всего города.

В 2003 году Виктор Мороз возглавил промгигант ОАО «Белшина». В качестве руководителя принимал масштабные меры по улучшению технологических процессов, увеличению объемов производства и экспорта, расширению линейки выпускаемой продукции, наладил прямые контакты с партнерами из Китая и Юго-Восточной Азии. Почти треть всех выпущенных «АвтоВАЗом» легковых автомобилей в 2004 году была укомплектована бобруйскими шинами.

В 2007-м Виктор Мороз вернулся на родную «Беларусьрезинотехнику», стал помощником ее генерального директора, вскоре возглавил наблюдательный совет акционерного общества.

После выхода на пенсию вел активную общественную жизнь. В 2010 году стал исполнительным директором городской Ассоциации промышленников и предпринимателей. Был активистом городского клуба «Кiраўнiк».

Его жизненный путь останется примером для многих, а светлая память о нем всегда будет в сердцах тех, кто его знал...

Бобруйский городской исполнительный комитет, Бобруйский городской Совет депутатов, общественность города глубоко скорбят в связи со смертью Виктора Аркадьевича Мороза и выражают искренние соболезнования его родным и близким.